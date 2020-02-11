رئاسة إقليم كردستان تكشف عن تفاصيل اجتماع البارزاني مع الكتل الكردستانية

2020/02/11 | 18:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت رئاسة إقليم كردستان، عن تفاصيل اجتماع رئيس الإقليم نيجيرفان البارزاني، مع الكتل الكردستانية في مجلس النواب.

وأوضحت الرئاسة في بيان، ان المشاركين في الاجتماع أشاروا الى أهمية توحيد مواقف الأحزاب والكتل والمؤسسات في الإقليم، للتعامل مع جميع الملفات، وإشراك تلك الأطراف في عملية صناعة القرار، واتخاذ خطوات عملية لتشكيل التحالف الكردستاني في مجلس النواب الاتحادي، مؤكدين ضرورة ان تتشكل الحكومة الجديدة بالتنسيق مع مؤسسات الإقليم، وعلى أسس ضمان المصالح العليا لإقليم كردستان، وحماية كيانه الدستوري والسياسي وحقوق شعبه الدستورية، فيما شدد المجتمعون على ضرورة إعادة الأمان والاستقرار الأمني والسياسي للبلاد، ونبذ استخدام العنف تجاه المتظاهرين المدنيين، وتلبية مطالبھم المشروعة.

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