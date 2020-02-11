موسوي يرد على التدخل الفرنسي: برنامج الفضاء حق مشروع لإيران

2020/02/11 | 18:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة رفض المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي البيان التدخلي الفرنسي مؤكدا ان برنامج الفضاء الايراني يعد من الحقوق المشروعة للبلاد في التطور العلمي والتقني وان البرنامج الصاروخي الدفاعي لايران لاعلاقة له بالقرار 2231.وجدد عباس موسوي التاكيد على ان البرنامج الدفاعي الصاروخي الإيراني لا علاقة له بالقرار 2231 لأن الصواريخ الإيرانية ليست […]

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