نائب عن الفتح: إخراج القوات الأمريكية ليس بحاجة لتشريع قانون

2020/02/11 | 18:09 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف الفتح محمد كريم ، الثلاثاء، أن إخراج القوات الأجنبية وعلى رأسها القوات الأمريكية من البلاد ليس بحاجة إلى تشريع قانون يتعلق بذلك، فيما بين أن قرار البرلمان كافي لإخراج القوات الأجنبية من البلاد.وقال كريم في تصريح لـ/ المعلومة / واطلعت عليه وكالة صدى، إن “حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق

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