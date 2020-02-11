2020/02/11 | 18:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: الانبار نفى مصدر مسؤول في نزاهة محافظة الانبار، اليوم الثلاثاء، أن تكون لجان النزاهة في بغداد والانبار قد أغلقت قضية ملفات سرقة الأدوية من مخازن مديرية صحة الانبار.وقال المصدر في حديث لوكالة “العهد نيوز”، إن “لجان من النزاهة من بغداد والانبار ما زالت تحقق بملفات قضية سرقة الأدوية من مخازن مديرية صحة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نزاهة الأنبار تنفي عبر “العهد نيوز” غلق ملفات سرقة الأدوية من مخازن مديرية صحة المحافظة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نزاهة الأنبار تنفي عبر “العهد نيوز” غلق ملفات سرقة الأدوية من مخازن مديرية صحة المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).