سهيل قبلان - واجب الساعه الهرولة وغمر الصناديق باوراق و.ض.م.ع

2020/02/11 | 18:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان ​-;-نقترب من يوم الانتخابات التي ستجري في الثاني من آذار القادم ويلفت الانتباه تعمق العنصرية والتحريض العنصري ضد العرب والقائمة المشتركة الامر الذي يمهد السبيل للفاشية والسؤال الذي ينتصب واضحا وهو موجه للذين صوتوا من الجماهير العربية للاحزاب الصهيونية,:هل تصويتكم منع العنصرية وتشريع قوانينها الخطيرة؟ وهل منع الهدم ومصادرة الاراضي ؟وهل منع المخالفات الخيالية بحجة البناء غير المرخص؟ومن يمنع توسيع......

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