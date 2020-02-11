2020/02/11 | 18:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسميا..تعداد سكان مصر 100 مليون المستقلة سجل تعداد مصر السكاني الثلاثاء، على المستوى المحلي، 100 مليون نسمة، ليظل بذلك الرقم البلد العربي الأكثر سكانا، والثالث في القارة الأفريقية، حسب بيان للجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء المصري.وظهر الرقم الجديد على عداد السكان على واجهة مقر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء شرق القاهرة.وجاء في بيان […]

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