2020/02/11 | 18:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (فيديو)..فى ذكرى رحيله الـ 17..«علاء ولي الدين» تنبأ بوفاته واشترى قبرًا 17 عامًا مرّت على رحيل الفنان المصري «علاء ولي الدين» ، الذي رحل عن دنيانا في مثل هذا اليوم 11 فبراير من عام 2003 ، عن عمر يناهز 40 عامًا ، بسبب إصابته بغيبوبة سكر ، تاركا علامة من الأفلام الخالدة فى […]

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