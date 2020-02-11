الصدر يهدد بالتخلي عن علاوي.. ويلعن حل القبعات الزرقاء

2020/02/11 | 18:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد هدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، باعلان البراءة من حكومة محمد توفيق علاوي القادمة، فيما وجه بحل القبعات الزرقاء وعدم تواجد التيار الصدري داخل ساحات الاحتجاج إلا بالاندماج مع “الثوار”، وعدم الافصاح عن توجهاتهم.

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