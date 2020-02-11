شاهد بالصور: ما الإجراءات التي اتبعها قناصة العمليات الخاصة للتخفي وسط تساقط الثلوج؟

2020/02/11 | 18:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اجرت قناصة العمليات الخاصة العراقية تدريبات بشأن الاستعدادات للتمويه ومحاكاة ظروف المعركة في البيئة الثلجية، بعد تساقط الثلوج الذي شهدته مناطق واسعة من البلاد.ونشرت خلية الخبراء التكتيكية، صورا رصدتها “يس عراق”، لـقناصة العمليات الخاصة العراقية ISOF اثناء تدريبات التمويه الثلجي لمحاكاة ظروف المعركة في البيئة الثلجية.وشهدت مناطق واسعة من البلاد […]

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