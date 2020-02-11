2020/02/11 | 18:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور حريق مستشفى الحسين الواقعة في محافظة المثنى، بعد مباشرة فرق الدفاع المدني بالعمل على إخمادها.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حريق مستشفى الحسين في المثنى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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