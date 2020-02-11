بومبيو يصف إيران بـ

2020/02/11 | 18:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وصف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، يوم الثلاثاء، إيران بأنها "راعية للإرهاب"، منوهاً إلى أنها تستغل إطلاق الأقمار الصناعية لتطوير قدرات صاروخية باليستية.

وكتب بومبيو تغريدة على "تويتر" قال فيها، إن "النظام الإيراني يستغل إطلاق الأقمار الصناعية لتطوير قدرات صواريخه الباليستية، وهو ما يهدد خصومه واستقرار المنطقة".

وأضاف "يجب عدم السماح لأول دولة راعية للإرهاب في العالم بأن تطور وتختبر الصواريخ الباليستية".

وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران عقب اغتيال واشنطن قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في ضربة جوية أمريكية في الثالث من كانون الثاني/يناير الماضي.

وردت إيران بعد ذلك بخمسة أيام بإطلاق صواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين يتمركز فيما جنود أمريكيون في أربيل والأنبار.

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