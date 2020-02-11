الحكمة: نطالب بحضور ممثلين عن الحكومتين العراقية والصينية الى البرلمان لتوضيح تفاصيل الاتفاقية

2020/02/11 | 18:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب النائب عن تيار الحكمة عباس سروط، بحضور ممثلين عن الحكومتين العراقية والصينية إلى مجلس النواب، لتوضيح تفاصيل الاتفاقية بين البلدين من أجل إنهاء حالة الجدل واللغط حولها.

وأوضح سروط في تصريح، أن الاتفاقية مع الصين من حيث المبدأ ستخدم البلد بوجهة نظر البعض على اعتبار أنها ستعتمد على الفائض من انتاج النفط العراقي، حيث أن حصة العراق اليومية هي ثلاثة ملايين وخمسمئة ألف برميل من أصل أربعة ملايين برميل ما يعني وجود فائض نفطي خارج الحصة يمكن الاستفادة منه في هذه الاتفاقية، فيما يرى الطرف الآخر في الاتفاقية رهناً للنفط العراقي على المدى الطويل، ما سيجعل العراق مكبلاً تجاه المجتمع الدولي والاتفاقيات الأخرى.

وأضاف، بحضور الجانبين الى البرلمان ستتضح الصورة، وبحال كانت الاتفاقية من مصلحة العراق وشعبه فسيكون للبرلمان الموقف الداعم لها وبكل قوة على حد تعبيره.

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