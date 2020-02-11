بالفيديو.. عراقي يخلع سترته لتدفئة كلب في شوارع بغداد

2020/02/11 | 18:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول النشطاء على تويتر مقطع فيديو لشاب عراقي يمنح سترته لكلب ضال في شوارع بغداد، وسط انخفاض درجات الحرارة وتهاطل الثلوج على العاصمة العراقية في ظاهرة مناخية لم تحدث منذ اكثر من مئة عام.وتابعت “يس عراق” ردود الفعل التي أثنت على التصرف الانساني للشاب.

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