41 عاما على انتصار الثورة: العراق وايران بين زمنين

2020/02/11 | 18:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادل الجبوري صورتان مختلفتان كل الاختلاف فيما بينهما..قبل اربعين عاما، ولمّا يمر على انتصار الثورة الاسلامية الايرانية بقيادة الامام الخميني (قدس سره) سوى شهور قلائل، كانت طبول الحرب في العراق تقرع ضد ايران على وقع التحضيرات والاستعدادات في دوائر غربية مختلفة لتحشيد أكبر قدر من الامكانيات والقدرات والموارد للاطاحة بالثورة الفتية وعدم اتاحة الفرصة […]

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