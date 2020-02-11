2020/02/11 | 18:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الوزراء يقرر صرف مبلغ ١٥ مليون دينار لاصحاب الاعمال الابداعية/موسع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/11 | 18:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يقرر صرف مبلغ ١٥ مليون دينار لاصحاب الاعمال الابداعية/موسع) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يقرر صرف مبلغ ١٥ مليون دينار لاصحاب الاعمال الابداعية/موسع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).