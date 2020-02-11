حريق هائل يتسبب بمصرع وإصابة 10 أشخاص بمستشفى في السماوة

2020/02/11 | 18:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع بتسبب حريق هائل يوم الثلاثاء بمصرع وإصابة 10 أشخاص في مدينة السماوة مركز محافظة المثنى جنوبي العراق.

وقال المصدر لشفق نيوز، إن حريقاً هائلاً نشب في مستشفى الحسين بمدينة السماوة ما تسبب بمصرع 3 أشخاص وإصابة 7 آخرين بجروح.

وأضاف المصدر أن سبب نشوب الحريق لم يتضح على الفور، فيما تعمل فرق الدفاع المدني على إخماده، منوهاً إلى نقل المرضى إلى مستشفيات أخرى في السماوة.

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