سوق العقارات في دبي يتلقى ضربات قاصمة

2020/02/11 | 18:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة يتواصل التراجع الكبير والإنهيار والخسائر التي تضرب اقتصاد الامارات حيث تعاني سوق عقارات دبي بشكل خاص، من تراجعات حادة في المبيعات والأسعار.وفي هذا السياق، تكبدت شركة داماك العقارية خسارة كبيرة في نتائجها المالية خلال 2019 إذ بلغت 36.87 مليون درهم (10 ملايين دولار)، مسجلة أول خسارة لها منذ 2010.وقالت الشركة […]

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