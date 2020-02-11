2020/02/11 | 18:36 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق.. حريق ثاني يسفر عن مصرع اشخاص خلال ساعات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/11 | 18:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. حريق ثاني يسفر عن مصرع اشخاص خلال ساعات) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. حريق ثاني يسفر عن مصرع اشخاص خلال ساعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).