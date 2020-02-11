علاوي يصدم الكتل الكردية ويرفض مرشحيهم: أختار المستقلين فقط

2020/02/11 | 18:36 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



كشف النائب عن الجماعة الاسلامية سليم شوشكي، الثلاثاء، عن رفض المكلف بتشكيل الحكومة محمد توفيق علاوي، ...

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