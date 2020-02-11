السعودية ترجئ افتتاح معبر عرعر الحدودي مع العراق

2020/02/11 | 18:36 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداكد محافظ الانبار علي فرحان الدليمي، اليوم الثلاثاء، ان السعودية هي السبب وراء تأجيل افتتاح معبر عرعر الحدودي، مشيرا الى ان التأجيل قد يكون بسبب الاحداث التي يشهدها العراق.وقال الدليمي في تصريح اطلعت عليه"كلكامش برس"، ان "السعودية هي التي أرجأت فتح معبر عرعر الحدودي".من جانب اخر، اشار الى ان "نسبة الدمار في المحافظة تخطت 80% إلى جانب خسائر بشرية هائلة، منذ احتلال داعش المحافظة، وحتى انتهاء معارك التحرير".وتابع بأن "الطموح كان أن يُفتح المعبر في شهر تشرين الأول الماضي وبشكل رسمي بعد انتهاء العمل والتأهيل بالمعبر، وجرى تحديد أكثر من موعد لافتتاحه كونه جاهزاً عملياً وقانونياً لبدء العمل".واشار محافظ الانبار الى ان "التأجيل قد يكون بسبب الأحداث التي مر بها العراق منذ بدء التظاهرات بشكل خاص والوضع الأمني بشكل عام".يذكر ان منفذ عرعر الحدودي بالانبار اغلق قبل اكثر من 30 عاما، ويتم افتتاحه في كل عام امام حجاج بيت الله الحرام لغرض أداء فريضة الحج ويتم اغلاقه بعد عودتهم.

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