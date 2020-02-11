2020/02/11 | 18:36 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، حل اصحاب "القبعات الزرق" ومنع اتباعه من المشاركة في التظاهرات باسم التيار، مؤكدا انتظاره نتائج التحقيق بحادثة ساحة الصدرين في النجف.وغرد الصدر على حسابه في موقع "تويتر"، وتابعته "كلكامش برس" قائلاً "اننا نسمع بضغوطات حزبية وطائفية لتشكيل الحكومة المؤقتة..فهذا يعني ازدياد عدم قناعتنا بها بل قد يؤدي الى اعلان التبرؤ منها شلع قلع بعد ان اضطررنا للسكوت عنها، فإننا لازلنا من المطالبين بالاصلاح".وأضاف "حسب ما وصلني من الثقات أن الثورة بدأت تدريجيا بالعودة الى مسارها الأول على الرغم من وجود خروقات من بعض المخربين ودعاة العنف، وأملي بالثوار انهم سيعملون على إقصاء هؤلاء بصورة تدريجية وسلمية".وقال "ومعه فإني أعلن حل القبعات الزرق ولا أرضى بتواجد التيار بعنوانه في المظاهرات إلا اذا اندمج وصار منهم وبهم بدون التصريح بانتمائهم".وأكد الصدر انه "كما استطاع بعض الثوار السلميين أن يزيل المخاوف ويتحلى بالشجاعة ويعلن البراءة من المخربين والمندسين، فأنا أؤيد ذلك مطلقة وأدعو القوات الامنية لفرض الامن من جهة وابعاد المخربين ولحماية الثوار السلميين من أي جهة تعتدي عليهم ولو كانوا ممن ينتمون لي ظلمة وزورة".وأشار الى ان "لازلت انتظر نتائج التحقيق في حادثة ساحة الصدرين في النجف الاشرف لأقوم بواجبي الشرعي والوطني ازائهم والله ولي التوفيق".

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