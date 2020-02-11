لطيفة التونسية تبعث رسالة عاجلة إلى حاكم دبي

2020/02/11 | 18:37 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

بعثت المطربة التونسية، لطيفة، برسالة عاجلة إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة الإماراتي رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.

وقدمت لطيفة الشكر لحاكم دبي على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات، حيث نشرت على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء أمس الاثنين، تغريدة جديدة لها، أعربت فيها عن تقديرها بتلك الإقامة وشكرها للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وقالت لطيفة: هذا اليوم من أسعد أيام حياتي، شكرا لدولة الإمارات الحبيبة، وشكرا لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، على منحي هذه الإقامة الذهبية والتي بدأ منحها مؤخرا للفنانين والأدباء والعلماء.

وكتبت تغريدة أخرى لها أكدت تشريفها بالإقامة الذهبية، وشكرها على حسن الاستقبال وكرم الضيافة في إدارة الإقامة والهجرة الإماراتية.

ويشار إلى أنه أقر نظام منح تأشيرات للمميزين من الأجانب في الإمارات العام الماضي، خصوصا المستثمرين الذين تصل قيمة استثماراتهم إلى 10 ملايين درهم إماراتي.

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