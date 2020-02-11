الدفاع المدني تصدر بيانا بشأن حريق مستشفى الحسين بالمثنى وتكشف الحصيلة الرسمية بعدد الضحايا

2020/02/11 | 19:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة كشفت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الحريق الذي نشب داخل احدى المستشفيات في محافظة المثنى.وذكرت المديرية في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “فرق الدفاع المدني في محافظة المثنى اخمدت حادث حريق كبير نشب داخل الطابق الرابع في مستشفى الحسين وسط محافظة المثنى”.وأضاف البيان انه “تم […]

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