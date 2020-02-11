القبض على 221 مطلوبا في قضايا جنائية مختلفة في ميسان

2020/02/11 | 19:07 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على 221 مطلويا بقضايا جنائية مختلفة مطلوبين خلال الأيام الماضية في مناطق متفرقة من المحافظة.وقالت المديرية في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، انه "بهدف المحافظة على الإستقرار الأمني وحقوق وممتلكات المواطنين وضمن إجراءاتها الوقائية لديمومة الاستقرار الأمني، تمكنت قوة من دوريات الشرطة وأفواج الطوارئ في عموم قواطع المسؤولية القبض على ٢٢١ مطلوب للعدالة بقضايا جنائية ومخالفات متنوعة".وأضافت أن "من بينهم 29 متهم وفق جرائم الإرهاب لارتكابهم جريمة إطلاق النار على دور المواطنين ما يعرف بـ(الدكة العشائرية)، و 34 متهم تنوعت جرائمهم مابين الشروع والقتل العمد والسرقات وحيازة المخدرات، فضلاً عن 14 متهم وفق أحكام القرار رقم ٥٧٠ لسنة ١٩٨٢ الخاص بفرض العقوبات لمرتكبي إطلاق العيارات النارية".وأوضحت المديرية ان "باقي المتهمين مطلوبين وفقاً لأحكام قضائية متنوعه تم القاء القبض عليهم من قبل مديريات شرطة الأقسام وأفواج الطوارئ في عموم قواطع المسؤولية، فضلاً عن ضبط أسلحة نارية وعجلات ودراجات نارية مخالفة للأنظمة المرورية، ومواد مخدرة وأدوات تستخدم للتعاطي تم ضبطها مع حائزيها في السيطرات والطرق الخارجية في ميسان".

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