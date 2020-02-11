إيران: شكوى كندا بخصوص تحطم الطائرة الأوكرانية بدون أساس قانوني

2020/02/11 | 19:07 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي (رويترز) – ذكرت تقارير إعلامية إيرانية أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف قال يوم الثلاثاء إن شكوى كندا بشأن طائرة الركاب الأوكرانية التي أسقطها الحرس الثوري الإيراني خطأ في يناير كانون الثاني ليس لها أساس قانوني.ونقل موقع خبر … Readmore

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