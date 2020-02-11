مقتدى الصدر يصدر عدة قرارات لاتباعه أهمها حل القبعات الزرق

2020/02/11 | 19:09 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد_اين} أصدر السيد مقتدى الصدر قرارات عدة خلال تغريدة له في تويتر حيث كانت أبرز تلك القرارات حل مجموعة القبعات الزرق التي انشأها منذ بداية تظاهرات 25 أكتوبر وجاء هذا القرار بعد عودة الثورة إلى مسارها الأول على حد قوله، وأضاف من الآن لا نسمح بتواجد ابناء التيار في التظاهرات إلى إذا اندمج مع المتظاهرين وصار منهم،وقال الصدر اننا لازلنا من المطالبين بالإصلاح رغم اظطرارنا سابقاً للسكوت عنها! وقد نعلن التبرؤ من الحكومة (شلع قلع) لو ثبت ما يتناقل لنا من الضغوطات الحزبية والطائفية لتشكيل الحكومة،

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