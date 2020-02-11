هيئة المنافذ: ضبط مسافرة عراقية تحمل جواز سفر إيراني وبحوزتها 295 حبة ميتادون مخدرة

2020/02/11 | 19:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة المنافذ الحدودية، عن ضبط مسافرة عراقية تحمل جواز سفر إيراني، وبحوزتها كمية من الحبوب المخدرة.

وأوضحت الهيئة في بيان، ان ملاكات منفذ زرباطية الحدودي في محافظة واسط، تمكنت من ضبط المسافرة، وبحوزتها مئتان وخمسٌ وتسعون حبة “ميتادون” مخدرة، مبينة ان عملية الضبط تمت من قبل مفتشات المنفذ، وبالتعاون مع مفرزة مكافحة مخدرات المنفذ، ومكتب الأمن الوطني، فيما أشارت الهيئة الى إحالة المسافرة وفق محضر أصولي، إلى شعبة مكافحة مخدرات قضاء بدرة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

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