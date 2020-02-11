الناتو: نحن على اتصال وثيق بحكومة بغداد وسنستأنف عملياتنا قريبا

2020/02/11 | 19:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبيرغ، عن قرب مناقشة زيادة تدخل الناتو في الشرق الأوسط وخاصة العراق.

وقال ستولتنبيرغ في مؤتمر صحفي بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، إن الناتو على اتصال وثيق بالحكومة العراقية، ويحترم سيادة بغداد على أراضيها، مؤكدا أن وجود الناتو في العراق ضروري لضمان هزيمة تنظيم داعش الإرهابي، وسيتم استئناف العمليات في القريب العاجل.

هذا وتضم بعثة الحلف الأطلسي نحو خمسمئة عنصر، وتشكلت بقيادة كندا عام الفين وثمانية عشر، وتقوم بتقديم المشورة والتدريب للقوات العراقية بطلب من حكومة بغداد.

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