صنع الاتجاهات (السطحية) لخلق رأي عام مُضلل!

2020/02/11 | 19:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إشراق علي الاتجاهات تُعرف بأنَّها: “مفاهيم مُتعلَّمَة وتقويمية ترتبط بأفكارنا ومشاعرنا وسلوكنا… إنَّ أفكار الناس عن الموضوعات المتعلقة بالاتجاه تُبنى على كل من الخبرة والمعرفة وعلى ذلك فالناس يقومون بعمل بعض الملاحظات القليلة ويكونون أفكارا عامة.وكما يقو عالم النفس الراحل (جوردون ألبورت) إذا حصل الناس على مجموعة من الحقائق ولو ضئيلة فإنهم يندفعون الى […]

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