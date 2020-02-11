بالفيديو: خبير يكشف لـ”يس عراق” خارطة الطقس للأيام المقبلة.. الأجواء ستمنح البلاد “هدية” باالتزامن مع عيد الحب

2020/02/11 | 19:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد توقع المتنبئ الجوي ان تستمر موجة البرد ليوم غد الأربعاء، متوقعا انحسار الكتلة الهوائية القطبية عن العراق يوم الخميس، فيما ستشهد البلاد طقسا جيدا يوم الجمعة المقبل بالتزامن مع عيد الحب.

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