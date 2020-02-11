القبض على متهمين بجرائم الإرهاب والقتل العمد في ميسان

2020/02/11 | 19:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: ميسان اعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، الثلاثاء ، القاء القبض على متهمين مطلوبين بتهم الإرهاب والقتل العمد وجرائم جنائية مختلفة بعمليات أمنية نفذتها تشكيلاتها وصنوفها بمناطق متفرقة من المحافظة.وذكرت المديرية في بيان تلقت وكالة “العهد نيوز” نسخة منه، انه “بهدف المحافظة على الاستقرار الأمني وحقوق وممتلكات المواطنين وضمن إجراءاتها الوقائية لديمومة الاستقرار […]

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