2020/02/11 | 19:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوفنتوس يرغب في التعاقد مع جوارديولا (المستقلة) – حسام الدين جمال – كشفت تقارير صحفية عن رغبة نادي يوفنتوس الإيطالي، في الإطاحة بمدربه ماوريسيو ساري، والقيام بتحرك مفاجئ للتعاقد مع بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، عقب انتهاء الموسم الحالي.وقالت صحيفة “صن” الإنجليزية إن أندريا أنييلي، رئيس يوفنتوس، يحلم ببدء مشروع جديد […]

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