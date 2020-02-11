2020/02/11 | 19:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خطأ طبي يفقد الفنانة «شويكار» القدرة على الحركة المستقلة / ترددت أنباء عن تدهور الحالة الصحية للفنانة المصرية الشهيرة شويكار، إثر تعرضها لخطأ طبي تسبب في إفقادها الحركة.ووفقا لما نشره موقع قناة “صدى البلد”، تعود الواقعة، التي خضعت شويكار على إثرها للجراحة، إلى عدة سنوات بعدما سقطت داخل منزلها لتصاب بكسور في عظام الحوض […]

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