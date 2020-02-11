2020/02/11 | 19:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الدفاع المدني في المثنى وفاة اثنين وانقاذ 20 مريضا بحادثة الحريق في مستشفى الحسين التعليمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني :وفاة اثنين وانقاذ 20 مريضا بحادثة الحريق بمستشفى في السماوة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني :وفاة اثنين وانقاذ 20 مريضا بحادثة الحريق بمستشفى في السماوة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).