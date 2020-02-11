القاء القبض على

2020/02/11 | 19:22 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مدونون في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، يوم الثلاثاء، ان شرطة مدينة "المدينة" في السعودية القت القبض على عراقي في العقد الخامس، يدعي معالجة شخص بصير.

ويظهر في مقطع مصور "الملا علي كلك" وهو يقوم بـ"معالجة" زائر اجنبي من العمى وهي التهمة التي استندت عليها الشرطة السعودية في القاء القبض عليه بتهمة التحايل على الناس.

وحالما نشرت شرطة المدينة الخبر صدرت ردود افعال في مواقع التواصل الاجتماعي من قبل المستخدمين السعوديين، فكتب احدهم على حسابه في تويتر، ان الذي يظهر في المقطع المصور ان هذا الشخص يمارس الرقية الشرعية فما هي الحيل التي استخدمها لخداع الناس؟

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