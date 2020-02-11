2020/02/11 | 19:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشانق رمزية لترامب وجنود أمريكيين في بغداد تزامنا مع أربعينية المهندس إحتفالات تأبينية بحضور قيادات الحشد الشعبي بغداد – الزمان نصب مئات المحتجين مشانق رمزية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولجنود أمريكيين في بغداد، عشية إحياء ذكرى مرور 40 يوما على مقتل القائد الإيراني البارز قاسم سليماني بضربة أمريكية قرب مطار العاصمة.وشهدت وعدد من المحافظات […]

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