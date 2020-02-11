2020/02/11 | 19:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرافدين يطلق حملة توطين الرواتب معزّزة بخدمات مالية بغداد – الزمان اطلق مصرف الرافدين أوسع حملة لتوطين الرواتب مصحوبة بخدمات مالية تعزز قدرات الاسرة ممن يحملون بطاقة ماستر كارد الدولية.وقال مسؤول بالمصرف رفض الكشف عن اسمه ان (المصرف يقدم نظام تسليف ميسر لمن يوطن راتبه ولاسيما لمنتسبي وزارة الداخليه وسواهم من موظفين ومتقاعدين والشكل […]

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