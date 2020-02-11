2020/02/11 | 19:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زقاق في المدينة القديمة من حطام إلى لوحة فنية الموصل – الزمان تناقل ناشطون على موقع فيسبوك، صورا لاحد ازقة المدينة القديمة في الموصل تحول الى لوحة فنية جميلة.وبحــــــــــــسب ما ذكره النــــاشطون فأن “مجمـــــــــــوعة من شـــباب الموصـــــــل قاموا بتحويل شـــــارع حـــــــي المشــــــــاهدة في المدينة الــــــــقديمة بالموصــــل الى لوحة جميـــــــــــلة ذات الوان براقة بعدما كــــــان […]

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