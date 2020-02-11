إعلام صحة المثنى للمربد: ارتفاع وفيات حريق مستشفى الحسين إلى ٤ وفيات و٢٥ مصاباً


إعلام صحة المثنى للمربد: ارتفاع وفيات حريق مستشفى الحسين إلى ٤ وفيات و٢٥ مصاباً
2020/02/11 | 19:32 - المصدر: راديو المربد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إعلام صحة المثنى للمربد: ارتفاع وفيات حريق مستشفى الحسين إلى ٤ وفيات و٢٥ مصاباً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/11 | 19:32.

النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعلام صحة المثنى للمربد: ارتفاع وفيات حريق مستشفى الحسين إلى ٤ وفيات و٢٥ مصاباً) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعلام صحة المثنى للمربد: ارتفاع وفيات حريق مستشفى الحسين إلى ٤ وفيات و٢٥ مصاباً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).

واصل القراءة على راديو المربد
Sponsored Links