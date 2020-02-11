جئنا للفائدة والاحتكاك وهدفنا التحضير لنهائيات آسيا

2020/02/11 | 19:32 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ احسان المرسومي

ابدى مدربُ منتخب الشباب بكرة القدم تفاؤله بالبداية الجيدة للفريق التي حقق فيها الفوز على شقيقه السعودي 3 / 2 .

وقال قحطان جثير في اتصال مع(الصباح) من مدينة الدمام السعودية: ان الليوث يواصلون تحضيراتهم للبطولة العربية عبر عدة وحدات تدريبية يومية على ملاعب الخبر والدمام، مشيرا الى ان الاعداد الحقيقي لنهائيات آسيا بدأ توا من هذه البطولة، التي نشارك فيها ليس من اجل النتائج، بل من اجل الاحتكاك وتجريب عدد من اللاعبين بغية الوصول الى الجاهزية الكاملة قبل الولوج في نهائيات اسيا . واضاف: إن المباراة الثانية مع السعودية ستقام غدا لتكون مسك الختام قبل انطلاق بطولة العرب، منوها بأن جميع لاعبينا بصحة جيدة ولا نعاني اي اصابا .



وتابع مدرب الشباب حديثه ان الفوز على السعودية منح الجهاز الفني واللاعبين جرعة معنوية لتكملة المشوار في البطولة، موضحا ان الاخضر السعودي هو المستضيف ويعد من الفرق القوية والمرشحة لاحراز اللقب، لافتا الى ان الاتحاد السعودي لديه رؤية واضحة ويهتم كثيرا بمنتخبات الفئات العمرية وعادة ما تحقق فرقه نتائج جيدة في البطولات الاسيوية .



واشاد جثير بالملاعب السعودية سواء تلك التي تقام عليها التدريبات او الملاعب الرسمية التي تلبي الطموح، مثنيا على المشرفين الذين هيؤوا كل مستلزمات نجاح المعسكر للفريق العراقي، واصفا فرق مجموعته التي ضمت تونس والكويت وموريتانيا بالصعبة وان لديه معلومات وافية عن منتخبي تونس والكويت ولايعلم شيئا عن موريتانيا الذي ربما يشكل مفاجأة البطولة .



وكان وفد منتخب الشباب قد وصل الى مدينة الدمام السعودية السبت الماضي لاقامة معسكر يستمر حتى الخامس عشر يجري خلاله عدة وحدات تدريبية واخرى ترويحية وتمارين قوة وكذلك مباراتان وديتان امام الاخضر السعودي، ثم يحزم حقائبه الى الفندق المخصص للوفد العراقي قبيل انطلاق التجمع العربي . ويفتقد ليوث الرافدين الى لاعب الزوراء احمد مكنزي التي رفضت ادارة الزوراء منحه الضوء الاخضر للالتحاق بالوفد .



يذكر ان بطولة العرب التي تفتتح في الـ 17 من الشهر الحالي، تشارك فيها منتخبات عربية وحتى افريقية مثل السنغال ومدغشقر بدعوة من اللجنة المنظمة كبديلين عن المنسحبين وهما منتخبا قطر وجيبوتي .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جئنا للفائدة والاحتكاك وهدفنا التحضير لنهائيات آسيا) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جئنا للفائدة والاحتكاك وهدفنا التحضير لنهائيات آسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).