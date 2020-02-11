حديد العراق ( 5 )

2020/02/11 | 19:32 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كاظم الطائي

في تاريخِ رياضة رفع الاثقال العراقية العديد من الابطال الذين تربعوا على منصات التتويج العربية والاسيوية وحققوا نتائج مرموقة في المنافسات العالمية في العقود المنصرمة تحت اشراف كفاءات تدريبية محلية وادارات عرفت مكامن التفوق لدى رباعيها وبلغت اروقة الاتحادات الدولية وحكام مشهود لهم بالتميز.

ومن المثير ان تتبارى بعض المحافظات في زج مواهب قادرة على تطوير الارقام والحصول على الاوسمة في البطولات المحلية وخارج العراق منذ عقود ولم تتوقف في احتضان ورفد القاعات الرياضية برباعين من طراز خاص وكانت للبصرة حصة في هذا الجانب عبر مجموعة الابطال بينهم عبد الواحد عزيز صاحب نحاسية اولمبياد روما ومحمود رشيد الذي زار "الصباح الرياضي" قبل اعوام مع نخبة من اهل الحديد في ثغرنا الباسم .

العاصمة بغداد قدمت الكثير من النجوم واحتضنت قاعة التأميم اهم نشاطات اتحاد اللعبة وتسابقت اندية عديدة في ضخ الابطال نشير الى الجماهيرية منها والميثاق وامانة بغداد والجيش والشرطة ولميسان بصمة في رفع الاثقال من خلال مدارس للمواهب، وبقيت انجازات رباعي الموصل شاهدة على عهد حافل بالابداع نذكر منهم الاديب ومنير عبد القادر وعبد الله عيسى وعطا الله احمد ووديع ياسين وآخرين .

بدرة تحملت الوزر الاكبر في انضاج مواهب الحديد ولن تغفل الذاكرة بصمات الاشقاء الثلاثة اصحاب الانجازات العربية والقارية والتضامن الاسلامي محمد طاهر محمد كاظم ومحمد صالح محمد كاظم ومحمد مزعل محمد كاظم ومن الأسرة ايضا الرباع الشاب كرار محمد جواد بطل العالم للناشئين والشباب واسماء اخرى مبدعة ومن نجومها ايضا محمد جاسم الجصاني وسلوان جاسم والمدرب خضير الباشا وغيرهم الكثير.

محافظات اخرى اهتمت برياضة الحديد ولها باع طويل في المنافسات الداخلية والخارجية ومثلها نخبة من الابطال مثل هريم طه ومحمد عبد المنعم وزهير ايليا وكاظم عبدكه وكامل مسعود ومحمد ياسين وفيصل مطلوب وطلال حسون وعبد الكريم كاظم والعشرات من المبدعين وبرزت كفاءات تدريبية مثل صباح عبدي وسلمان عبد الحمزة وصباح زبون وخضير باشا وعلي العبيدي وجيل اخر منهم .



احد نجوم اللعبة ارتقى لمنصب دولي كبير هو محمد حسن جلود الذي يشغل منذ اكثر من عقد الامانة العامة للاتحاد الدولي لرفع الاثقال وتولى الراحل صباح عبدي عضوية المكتب التنفيذي العالمي واختير العديد من اهل الحديد في العراق لمواقع اسيوية وعربية، فضلا عن تواجدهم في اللجان المنبثقة عنها وشهدت بطولة الفجر الاخيرة اشراف الكابتن عقيل عطرة وزملاء اخرين في لجنة الجوري والتحكيم وامام رباعينا واتحاد اللعبة مهمة عسيرة في اعادة انجاز روما لرياضتنا بعد صبر طويل اليس كذلك ؟

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