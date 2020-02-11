2020/02/11 | 19:32 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الصباح

حدد اتحاد كرة السلة المركزي مواعيد مباريات المربع الذهبي للدوري الممتاز للموسم الحالي 2019 / 2020 ، وبحسب الجدول يلعب الشرطة مع الميناء في الخامسة من عصر يوم السبت المصادف السابع من اذار المقبل، تليها مباراة النفط مع نفط الجنوب وتجرى المباراتان في قاعة الشعب المغلقة ببغداد ، وتقام مباراتا اياب هذا الدور في الثالث عشر من الشهر نفسه في البصرة ، اذ تضيف القاعة الاولمبية بالبصرة مواجهة الميناء مع الشرطة ، بينما تحتضن قاعة نفط الجنوب لقاء اهل الدار مع النفط .

ويلتقي الفائزان من مباراتي نصف نهائي البطولة لخوض سلسلة من اللقاءات لاحراز لقب درع الدوري للموسم الحالي، وكانت منافسات دوري السلة للموسم الحالي قد استأنفت بمشاركة 8 اندية وانسحاب ثلاثة منها لاسباب مالية هي الخطوط والاعظمية والحلة، واقيمت المباريات في قاعتي دهوك وزاخو، اذ بلغ الدور ربع النهائي ثمانية اندية وبواقع اربع مباريات باسلوب ( الذهاب والاياب ) ، ثم تاهلت بعد ذلك اربعة اندية هي النفط والشرطة من بغداد والميناء ونفط الجنوب من البصرة .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مربع السلة الذهبي ينطلق في اذار المقبل ) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مربع السلة الذهبي ينطلق في اذار المقبل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).