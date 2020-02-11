2020/02/11 | 19:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن آمر اللواء 44 في الحشد الشعبي، الثلاثاء، وفاة منتسب في عناصر هيأة الحشد الشعبي، بسبب موجة البرد الشديدة خلال عمليات تحرير جزيرة نينوى....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة منتسب بالحشد الشعبي متجمداً خلال عمليات جزيرة نينوى) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة منتسب بالحشد الشعبي متجمداً خلال عمليات جزيرة نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).