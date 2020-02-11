الملا: ايران قدمت شهداءها على ارض العراق وهذا لن ننساه

2020/02/11 | 19:32 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس جماعة علماء العراق خالد الملا في حديث لقناة العالم أن مبادئ الثورة الاسلامية في ايران كانت وراء الموقف الايراني بالوقوف الى جانب العراق بعد ...

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