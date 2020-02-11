لم تشهدها بغداد منذ ٨٠ عاماً.. النقل تعلن عن كمية الثلوج المتساقطة

2020/02/11 | 19:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية احدى تشكيلات وزارة النقل،اليوم الثلاثاء، ان العراق شهد تساقط كمية من الثلوج لم يشهده منذ اكثر من ٨٠ عاماً.وذكرت الهيئة في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، ان”موجة انخفاض درجات الحرارة وتساقط الثلوج ستكون مستمرة حتى مساء يوم غدٍ الاربعاء”، مبينة ان”يوم الخميس سيشهد ارتفاعاً قليلاً في […]

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