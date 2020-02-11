انطلاق عمليات ’’أبطال العراق’’ العسكرية على الحدود مع سوريا والأردن

2020/02/11 | 19:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أعلنت خلية الاعلام الحربي، اليوم الثلاثاء، انطلاق عمليات (ابطال العراق/ المرحلة الاولى) ضمن محاور محددة.وذكر بيان صادر، عن الخلية وتلقته “العهد نيوز”، “تواصل القوات الأمنية مهامها، وواجباتها في مكافحة التحديات الأمنية وحماية العراق من أي تهديد من خلال تقييم الموقف الأمني، وتنفيذ العمليات العسكرية والأمنية بشكل مخطط له وفق متطلبات الاستخبارات”.[…]

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