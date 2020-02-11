بالصور.. هكذا أنقذ الدفاع المدني 30 نزيلاً من الطابق الرابع في المثنى

2020/02/11 | 19:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تمكنت فرق الدفاع المدني يوم الثلاثاء من إخماد حريق اندلع في مستشفى الحسين بمدينة السماوة مركز محافظة المثنى جنوبي العراق.

وقال الدفاع المدني في بيان، ورد لشفق نيوز، إن "فرق الدفاع المدني في محافظة المثنى أخمد حادث حريق كبير نشب داخل الطابق الرابع في مستشفى الحسين وسط محافظة المثنى".

وأضاف البيان أن "الدفاع المدني أنقذ 30 نزيلاً من خلال عجلة السلم من اعلى بناية المستشفى كان من بينهم 15 مصاباً من النزلاء 2 من منتسبي فرق الدفاع المدني".

وأشار إلى أن حادث الحريق أسفر عن وفاة 3 أشخاص بينهم امرأة من بين نزلاء المستشفى.

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