اندلاع حريق في مخزن لاجهزة التبريد في الموصل

2020/02/11 | 19:38 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بان انفجارا لاسطوانات غاز حدث داخل مخزن لاجهزة التبريد في الموصل.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "انفجارا كبيرا لاسطوانات الغاز حدث في مخزن بحي البكر في الموصل، الذي يحتوي على أجهزة كهربائية وقناني غاز لاجهزة التبريد، بالاضافة الى خزين من مادة زيت الغاز الخاصة بالمولدات الكهربائية".

وبين ان "المخزن موجود في منطقة سكنية، وان الدفاع المدني أرسل 18 عجلة اطفاء لاخماد الحريق".

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