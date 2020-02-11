إعتقال متهمين بجرائم الإرهاب والقتل العمد وضبط أسلحة ومواد مخدرة في ميسان

2020/02/11 | 19:38 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشفت مديرية شرطة محافظة ميسان والمنشآت، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال مطلوبين خلال الأيام الماضية بتهم الإرهاب والقتل العمد وجرائم جنائية مختلفة بعمليات أمنية نفذتها تشكيلاتها وصنوفها بمناطق متفرقة من المحافظة.





وقالت المديرية في بيان لها تلقته "الغد برس"، انه "بهدف المحافظة على الإستقرار الأمني وحقوق وممتلكات المواطنين وضمن إجراءاتها الوقائية لديمومة الاستقرار الأمني ، تمكنت قوة من دوريات الشرطة وأفواج الطوارئ في عموم قواطع المسؤولية القبض على (٢٢١) مطلوب للعدالة بقضايا جنائية ومخالفات متنوعة".





وأوضحت بأن "من بينهم (٢٩) متهم وفق جرائم الإرهاب لارتكابهم جريمة إطلاق النار على دور المواطنين ما يعرف بـــ (الدكة العشائرية)، و (٣٤) متهم تنوعت جرائمهم مابين الشروع والقتل العمد والسرقات وحيازة المخدرات، فضلاً عن ١٤ متهم وفق أحكام القرار رقم ٥٧٠ لسنة ١٩٨٢ الخاص بفرض العقوبات لمرتكبي إطلاق العيارات النارية".





وبينت المديرية بأن "باقي المتهمين مطلوبين وفقاً لأحكام قضائية متنوعة تم القاء القبض عليهم من قبل مديريات شرطة الأقسام وأفواج الطوارئ في عموم قواطع المسؤولية، فضلاً عن ضبط أسلحة نارية وعجلات ودراجات نارية مخالفة للأنظمة المرورية، ومواد مخدرة وأدوات تستخدم للتعاطي تم ضبطها مع حائزيها في السيطرات والطرق الخارجية في ميسان".

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