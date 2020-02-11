بطلب من ترامب,, الناتو يوسع مهامه في العراق باعداد إضافية من الجنود

2020/02/11 | 19:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

تستعد الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لنقل أكثر من 200 مدرب يعملون مع القوات الدولية التي تحارب تنظيم داعش في العراق، إلى مهمة الحلف العسكرية هناك للمساعدة في بناء الجيش العراقي، وفق ما أفاد به مسؤولون كبار، استجابة لطلب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من حلفاء واشنطن بذل المزيد من الجهود في الشرق الأوسط.

وستكون الخطوة على رأس جدول أعمال الناتو، يوم الأربعاء (12 شباط 2020)، وفقا لتقارير نشرتها قنوات اميركية، عندما يجتمع وزراء دفاع الدول الأعضاء في بروكسل لتقييم أعداد القوات بدقة.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الناتو كاي بيلي هاتشيسون للصحفيين، نقلا عن وسائل اعلام اميركية، "هناك عدة مجالات يتداخل فيها التدريب بالفعل".

وبينت أن "الناتو وافق عام 2018 على إطلاق مهمة تدريب في العراق تضم نحو 500 جندي بهدف تعزيز القوات المسلحة في البلاد حتى تتمكن من قتال الجماعات المتطرفة بشكل أفضل".

وأشارت وسائل الاعلام، إلى أن "التحالف الدولي ضد داعش فقط هو الذي يقاتل التنظيم، لكن عملية الناتو تم تعليقها الشهر الماضي بعد أن أدت ضربة صاروخية أميركية على مطار بغداد إلى اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني، وطالبت الحكومة العراقية والبرلمان القوات الأجنبية بمغادرة أراضيها".

ولفتت الى أنه "مع تصاعد التوترات، أصر ترامب على أن التحالف يجب أن يفعل المزيد في المنطقة، مع ذلك، هناك القليل من الرغبة بين الحلفاء الأوروبيين وكندا لنشر قوات، على الرغم من أن الولايات المتحدة هي إلى حد بعيد أكثر الدول الأعضاء تأثيرا في الناتو الذي يضم 29 دولة".

وتابعت، أنه "بالرغم من أنها لم تذكر الأرقام المشاركة في تبادل القوات، قالت هاتشيسون إن خطة الناتو هي توسيع نطاق عملياته التدريبية لتشمل المزيد من القواعد العراقية، لكن المسؤولين قالوا إن من المرجح أن يتحول أكثر من بضع مئات من الجنود إلى مهمة الناتو التدريبية ويعملون خارج القواعد وسط العراق.



بشكل عام، سيبقى عدد القوات من دول الناتو العاملة في العراق كما هي".

المسؤولون واثقون من أن العراق سيسمح قريبا للحلف العسكري باستئناف مهمته التدريبية، خاصة بعد أن عقد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ سلسلة من المحادثات مع القادة العراقيين والإقليميين وفقاً لوسائل الاعلام تلك.

وقال ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، "سنبقى فقط في العراق بناء على دعوة من العراق"، لكنه أكد أن "أحد الأسلحة التي لدينا في الحرب ضد الإرهاب هو تدريب القوات المحلية، وتمكينها من محاربة الإرهاب بنفسها.



الوقاية خير من التدخل".

في السياق ذاته، قالت هاتشيسون أيضا إن الناتو مستعد لتكليف القادة العسكريين بالنظر في طرق أخرى لتعزيز دور الناتو في الشرق الأوسط، بحسب التقرير.

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